Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | ¡Supervivencia de infarto! Hombres al límite por evitar la eliminación

Se vivió una Batalla por la Supervivencia verdaderamente cardiaca en Exatlón México, donde estaba en juego algo crucial: definir qué hombre, ya fuera del Equipo Rojo o Azul, quedaría dentro del intenso Duelo de Eliminación. La presión fue máxima en cada circuito, sabiendo que un error podía costar el sueño de llegar a la final.