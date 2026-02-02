Exatlón México | Draft Femenil | Fernanda Richaud promete intensidad total para ganar su lugar: “Vengo a darlo todo”
Con una carrera deportiva marcada por competencias internacionales, Fernanda Richaud deja el agua para enfrentarse al reto más demandante de su vida en Exatlón México.
Fernanda Richaud, nadadora de alto rendimiento desde los 7 años y con experiencia en competencias nacionales e internacionales, llega a Exatlón México decidida a demostrar de qué está hecha fuera del agua, asegurando que el clima, las condiciones extremas y la adaptación inmediata serán sus mayores retos, pero también su mayor motivación, para luchar por su lugar en la próxima temporada.