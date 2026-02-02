Exatlón México | Draft Femenil | Fernanda Richaud promete intensidad total para ganar su lugar: “Vengo a darlo todo”

Fernanda Richaud, nadadora de alto rendimiento desde los 7 años y con experiencia en competencias nacionales e internacionales, llega a Exatlón México decidida a demostrar de qué está hecha fuera del agua, asegurando que el clima, las condiciones extremas y la adaptación inmediata serán sus mayores retos, pero también su mayor motivación, para luchar por su lugar en la próxima temporada.