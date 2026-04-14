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¡Tensión en Rojos! Humberto pide dejar el ego y Mono admite sentirse “cómodo” dentro de la novena temporada de Exatlón México

Autocrítica, tensión y un mensaje que sacude al Equipo Rojo dentro de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México.

Tras la reciente derrota en Exatlón México, Humberto tomó la palabra para pedir a su equipo dejar el ego y dar ejemplo en la victoria y la adversidad. Sus palabras impactaron al grupo, mientras Mono agradeció el mensaje y confesó sentirse cómodo en la semana final, reconociendo que no ha estado sumando los puntos esperados.

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