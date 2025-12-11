Exatlón México estalla en emoción: Ernesto rompe récord histórico al ganar su primer medalla y Rosique lo celebra con la emoción a flor de piel
Una noche inolvidable en Exatlón México dejó un nuevo récord, un triunfo histórico y un mensaje cargado de emoción que movió a toda la audiencia.
En una jornada cargada de adrenalina, Exatlón México vivió uno de los momentos más emotivos de su temporada cuando Ernesto logró la primera medalla de su carrera, rompiendo un tiempo que Antonio Rosique calificó como “nuevo récord del mundo”, un hito que llega ocho años después de intentarlo sin descanso.