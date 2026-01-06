¿Adiós Barbie y Max?: Ahora todos quieren una figura de acción de Exatlón México

Dentro de Exatlón México no todo son circuitos, y Doris lo demostró al sorprender a sus seguidores con una publicación que rápidamente se compartió entre los fans del programa. A través de su perfil personal de Instagram, la competidora pilar del Equipo Azul, compartió imágenes de figuras de acción inspiradas en ella misma, así como en otros atletas del la escuadra como Koke, Evelyn y Leo, sorprendiendo a todos los que buscaban un “genial regalo” para hoy 6 de enero este Día de los Reyes Magos.

“Los muñec@s que queremos que nos traigan los Reyes Magos”, escribió Doris en la publicación, colocando sobre la mesa si, de existir le gustaría a los seguidores del programa una colección oficial, gesto que ha llamado la atención de cientos de fans de la novena temporada de Exatlón México.

De los circuitos a la cultura pop: Llegan las figuras de acción de Exatlón México

Los seguidores de Exatlón México tomaron la presencia de los atletas convertidos en figuras de acción como muestra de la trascendencia que los atletas de alto rendimiento pueden tener dentro de la cultura pop televisiva, generando diversas reacciones entre los fans del programa y de aquellos que coleccionan figuras de acción. Es importante reconocer que este tipo de acciones refuerzan los vínculos entre los competidores y la audiencia.

El coleccionismo de figuras de acción en México

En la actualidad, el coleccionismo de figuras de acción en México ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, pues ha dejado de ser un pasatiempo para transformarse en un mercado con gran impacto económico. Datos proporcionados por Statista Market Insights señalan que, hasta el año 2025, los ingresos por figuras de acción en el país alcancen aproximadamente 52.8 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual estimada en torno al 5.8% de aquí a 2030, reflejando un interés creciente y genuino entre los coleccionistas de todas las edades.

Más que una broma, un reflejo de popularidad

Para muchos, lo que comenzó como una publicación divertida terminó confirmando el papel que juegan los atletas de la novena temporada entre los fanáticos del reality deportivo más demandante de México: Exatlón México.