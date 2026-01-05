Exatlón México | Avance | Día 100 de la novena temporada: alarma encendida tras accidente de atleta azul

El día 100 de la temporada regular de Exatlón México se perfila como uno de los más intensos de la novena temporada, con un ambiente de alta presión en el equipo rojo y la preocupación encendida tras el accidente sufrido por una atleta del Equipo Azul, situación que activó las alarmas dentro de la competencia y podría influir en el desarrollo de los próximos enfrentamientos.