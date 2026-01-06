Conflicto interno o mala racha? La fuerte discusión que sacude al Equipo Rojo en Exatlón México

En las últimas horas, El Equipo rojo ha vivido una etapa complicada, marcada por una mala racha y un ambiente interno cada vez más tenso, el cual quedó en evidencia después de un conflicto protagonizado por Paulette y Ella, esto a raíz de una opinión dividida que demostró el desgaste emocional que atraviesa la escuadra roja.

Todo comenzó cuando Paulette, una de las voces más críticas del equipo, señaló que desde su perspectiva la escuadra no ha mostrado la motivación necesaria que se espera en una contienda como Exatlón México, lo que generó reacciones negativas entre los atletas.

Las razones detrás de la mala racha del Equipo Rojo

Frente a las declaraciones realizadas por Paulette, Humberto se sumó al señalar que el equipo atraviesa por diversos factores que han influido dentro del rendimiento de la escuadra, contemplando situaciones personales, la complicada y triste salida de Josué y, por supuesto, la falta de puntos dentro de las recientes competencias, lo que ha complicado cada día más la dinámica del equipo.

Dentro de este sentido, Paulette insistió en que algo no está funcionando y cuestionó a todos los atletas sobre qué es lo que los motiva o desmotiva, señalando que las actitudes y expresiones reflejan el estado anímico del equipo.

Conflicto dentro del Equipo Rojo

Por su parte, Jamin consideró que el grupo está buscando explicaciones externas, cuando, a su juicio, simplemente no se han dado los resultados y es parte del proceso competitivo. La postura más firme llegó de Ella, quien respondió directamente a los comentarios sobre la supuesta falta de motivación, que no se puede afirmar que exista desmotivación dentro del equipo, argumentando que cada atleta vive y expresa sus procesos de manera distinta, asegurando que entonces no es problema de actitud, sino de la falta de autoconciencia de que el equipo se está quedando atrás en algunos aspectos.

Un conflicto que expone la presión interna del Equipo Rojo

Tras lo ocurrido, el tono de la plática subió de tono cuando Paulette acusó a Ella de que no solo se trata de sumar puntos, sino también de impulsar al grupo, subiendo aún más de tono cuando Paulette afirmó que Ella no comprendía el trabajo en equipo y que actuaba de manera individualista.