Exatlón México 2024
Exatlón México | Draft Femenil | María Cázares se suma al reto por un lugar para la próxima temporada: “Vengo a dar mi mejor versión y romper expectativas”

Con casi 10 años en el fisicoculturismo, María Cázares llega a Exatlón México lista para enfrentar un reto totalmente nuevo.

María Cázares, fisicoculturista con casi una década de experiencia, asegura que vivir Exatlón México es muy distinto a verlo en televisión y que, aunque su disciplina no se parece a los circuitos, está lista para romper expectativas y dar su mejor versión en la décima temporada.

