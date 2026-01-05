Exatlón México | “Es para el equipo”: Matí Álvarez habla de la primera medalla transferible de la temporada

Mati Álvarez habló sobre lo que representa ganar la primera medalla transferible de la temporada en Exatlón México, destacando que su intención es ponerla a disposición del equipo cuando sea necesario y utilizarla con inteligencia dentro de la competencia. La atleta señaló que este logro no solo simboliza una victoria personal, sino también una herramienta clave que debe emplearse con estrategia en los momentos decisivos. Visiblemente emocionada, aseguró sentirse satisfecha por cerrar el 2025 “con broche de oro” y comenzar el 2026 con una mentalidad fuerte y competitiva.

