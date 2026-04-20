Exatlón México | Mejores Momentos | Benyamin rompe en tristeza tras la salida de Karol y lanza promesa al Equipo Rojo

Benyamin no pudo contener la tristeza tras la salida de Karol, con quien formó un vínculo muy cercano dentro de la competencia. Ambos habían hablado sobre lo difícil que sería separarse, y hoy esa promesa se volvió realidad. Entre emociones, Benyamin confesó que la quiere mucho y que su ausencia será un golpe fuerte, pero también una motivación para seguir adelante. Aseguró que la verá afuera y que, mientras tanto, dará lo mejor de sí para demostrar que es un elemento clave del Equipo Rojo.