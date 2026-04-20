Exatlón México | Mejores Momentos |Equipo Azul cae por la ventaja, pero pone la mira en la Villa 360

El Equipo Azul resintió la derrota en la batalla por la ventaja, pero mantiene la mente enfocada en el verdadero objetivo: la Villa 360. Conscientes de que ese duelo puede cambiar el rumbo de la competencia, los atletas Azules analizan cada movimiento y se mantienen atentos a cuándo el Equipo Rojo decidirá utilizar su ventaja.