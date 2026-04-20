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Exatlón México | Mejores Momentos |Equipo Azul cae por la ventaja, pero pone la mira en la Villa 360

La derrota no los frena: los Azules esperan el momento clave para contraatacar.

El Equipo Azul resintió la derrota en la batalla por la ventaja, pero mantiene la mente enfocada en el verdadero objetivo: la Villa 360. Conscientes de que ese duelo puede cambiar el rumbo de la competencia, los atletas Azules analizan cada movimiento y se mantienen atentos a cuándo el Equipo Rojo decidirá utilizar su ventaja.

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