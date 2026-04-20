El Día de José José llega en el reportaje de Alejandra Carvajal hoy en Al Extremo

Hoy lunes 20 de abril fue una fecha especial puesto que, se celebra el Día de José José, un referente de la música mexicana, no te pierdas datos que quizás no sabías sobre el Príncipe de la Canción, el cual falleció un 28 de septiembre de 2019; todo esto y más en el programa de Al Extremo en el reportaje de Alejandra Carvajal.

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