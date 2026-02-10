inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Medalla 7! Mati se emociona y los Rojos celebran, pero la tensión se siente del lado Azul

Mati volvió a imponerse y su victoria no solo fue deportiva: Su medalla 7 terminó convertida en un momento lleno de emoción y recuerdos.

Exatlón México

Mati celebró uno de sus momentos más importantes en Exatlón México tras conseguir su medalla número siete de la temporada, asegurando que cada triunfo tiene un significado especial, pues recordó con emoción que una de sus medallas fue entregada a Adrián. Del otro lado, los Azules buscan darle la vuelta a la competencia advirtiendo que nadie es invencible.

