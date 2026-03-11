Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos ganan la medalla transferible y en el Azul crece la frustración
El Equipo Rojo consiguió una medalla transferible clave, mientras en el Azul la derrota dejó fuertes reacciones.
El Equipo Rojo logró una bocanada de alivio en Exatlón México al ganar la medalla transferible. Benyamin celebró la victoria y recordó que esta semana todos los hombres están en riesgo. Mientras tanto, en El Equipo Azul, Leo reconoció que la derrota dolió, especialmente al ver que Mono se llevó la medalla.