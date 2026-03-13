Exatlón México | Mejores Momentos | “El chip cambió”: Mati celebra remontada del Equipo Rojo y Azules lamentan poner a un compañero en riesgo

El Equipo Rojo celebró un marcador favorable en Exatlón México, donde Mati aseguró que el “chip cambió” y que la competencia siempre da oportunidad de revancha. Humberto destacó el impulso anímico del resultado, mientras los Azules lamentaron poner a uno de los suyos en riesgo y Koke pidió no quedarse con la derrota.

