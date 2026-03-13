Exatlón México | Mejores Momentos | “El chip cambió”: Mati celebra remontada del Equipo Rojo y Azules lamentan poner a un compañero en riesgo
El Equipo Rojo celebra una ventaja clave mientras los Azules reflexionan tras un duro resultado.
El Equipo Rojo celebró un marcador favorable en Exatlón México, donde Mati aseguró que el “chip cambió” y que la competencia siempre da oportunidad de revancha. Humberto destacó el impulso anímico del resultado, mientras los Azules lamentaron poner a uno de los suyos en riesgo y Koke pidió no quedarse con la derrota.