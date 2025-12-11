Exatlón México | Mejores Momentos | !Rojo al ataque! “Mono” Osuna festeja la experiencia colosal y Mati hunde a los azules con su quinta medalla
La Batalla Colosal dejó fiesta roja y preocupación azul: Mono celebró una experiencia inolvidable, mientras Mati ganó su quinta medalla y obligó a los azules a replantear toda su estrategia rumbo al Duelo de Eliminación.
El equipo rojo vivió uno de sus momentos más necesarios de la semana luego de que “Mono” Osuna soltara la frase que marcó el episodio: “Es momento de ir con mis parientes”, celebrando la experiencia especial con monos que obtuvo gracias a la Batalla Colosal, donde resumió con humor que “con un mono es suficiente” para ser feliz; una victoria que contrasta con la frustración del equipo azul, que lamentó haber perdido la racha de triunfos que venían acumulando en días recientes.