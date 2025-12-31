Exatlón México | Mejores Momentos | “No supimos en qué momento cambió todo”: Rojos pierden ventaja y azules festejan penúltima victoria del año 2025

El Duelo de los Enigmas volvió a demostrar que en Exatlón México nada está asegurado hasta el último punto, luego de que El Equipo Azul lograra darle la vuelta a una competencia que parecía controlada por los rojos, quienes no lograron encontrar su ritmo en el momento decisivo; Valery reconoció que uno de los mayores retos del duelo no es solo ganar los circuitos, sino atinarle al premio correcto, ya que cada elección puede cambiar por completo el rumbo del juego, mientras que Paulette admitió que aún no logra identificar el instante exacto en el que la competencia se les escapó de las manos, destacando que iban arriba en el marcador y, de un momento a otro, los azules reaccionaron, ajustaron su estrategia y sellaron la victoria.