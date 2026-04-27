Exatlón México | Programas Completos | ¡Programa cardiaco! Ventaja y Villa 360 encendieron Exatlón México

El programa de hoy en Exatlón México se vivió con máxima intensidad gracias a la Batalla por la Ventaja y la lucha por la Villa 360, dos enfrentamientos que mantuvieron la tensión al límite. El Equipo Rojo arrancó con el pie izquierdo al perder un tiro clave, pero ya trabaja en su estrategia para los próximos circuitos. Por su parte, Rojos y Azules lo dejaron todo en la pelea por la comodidad y el descanso, conscientes de que cada punto suma en esta etapa de la competencia. Un episodio cardiaco donde la exigencia no dio tregua.

