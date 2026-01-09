Exatlón México| Mejores Momentos | Azules se afianzan en La Villa 360 mientras Rojos ya piensan en la Supervivencia

El equipo Azul defendió con éxito La Villa 360 en Exatlón México, consolidando una racha positiva que fortalece su confianza rumbo a las siguientes competencias. Tras el triunfo, Evelyn aseguró que los Azules se sienten más fuertes que nunca y destacó el momento que atraviesa el equipo, mientras que los Rojos reconocieron el desempeño del rival con gestos de respeto deportivo. Por su parte, Mati Álvarez y Benjamín coincidieron en que ya se sienten preparados para enfrentar las pruebas de Supervivencia, aunque en el caso de Mati, su regreso a la competencia aún depende del veredicto médico, un factor que mantiene en suspenso a sus compañeros y a los seguidores del reality.