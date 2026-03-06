uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Mejores Momentos | Doris y Ernesto reaccionan tras la derrota y advierten que no bajarán la guardia

La presión crece en Exatlón México tras una derrota reciente. Doris reconoce que el equipo debe mantenerse concentrado y ganar la siguiente contienda,

La tensión aumenta en Exatlón México luego de la reciente derrota. Doris aseguró que el equipo debe mantenerse consciente de que la siguiente contienda es clave y que deben ganarla. Por su parte, Ernesto reconoció que no siempre se puede estar arriba, pero advirtió que no pueden confiarse si quieren mantenerse fuertes en la competencia.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos