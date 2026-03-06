Exatlón México | Mejores Momentos | Doris y Ernesto reaccionan tras la derrota y advierten que no bajarán la guardia

La tensión aumenta en Exatlón México luego de la reciente derrota. Doris aseguró que el equipo debe mantenerse consciente de que la siguiente contienda es clave y que deben ganarla. Por su parte, Ernesto reconoció que no siempre se puede estar arriba, pero advirtió que no pueden confiarse si quieren mantenerse fuertes en la competencia.