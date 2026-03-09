Exatlón México | Mejores Momentos | Tensión total tras la eliminación, Azules golpeados y Mati enfrenta al Equipo Rojo
La tensión aumenta en Exatlón México: Mientras los Rojos celebran una eliminación, los Azules regresan golpeados y Mati protagoniza una charla que enciende las alarmas en su equipo.
Tras una emotiva despedida, los Azules regresan afectados por una de las semanas más difíciles de la temporada en Exatlón México, mientras los Rojos celebran la salida de un rival. En medio del ambiente tenso, Doris y Koke se apoyan mutuamente y Mati enfrenta a su equipo en una conversación que revela fracturas internas.