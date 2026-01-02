inklusion logo Sitio accesible
Alarma en Exatlón México: Mati sufre fuerte lesión y tuvo que salir en ambulancia para ser atendida

Un inesperado accidente de Mati durante la prueba de supervivencia encendió las alarmas y detuvo la competencia.

Exatlón México

Exatlón México vivió uno de sus momentos más tensos cuando Mati sufrió una fuerte lesión en la rodilla derecha durante el duelo de supervivencia frente a Katia, provocando la inmediata intervención del cuerpo médico del programa y la suspensión momentánea de la prueba, ya que la atleta tuvo que ser trasladada en ambulancia para una evaluación más profunda, mientras Antonio Rosique y los demás atletas se mostraron conmocionados y a la espera de un diagnóstico oficial que permita conocer su estado de salud.

