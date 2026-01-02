Alarma en Exatlón México: Mati sufre fuerte lesión y tuvo que salir en ambulancia para ser atendida

Exatlón México vivió uno de sus momentos más tensos cuando Mati sufrió una fuerte lesión en la rodilla derecha durante el duelo de supervivencia frente a Katia, provocando la inmediata intervención del cuerpo médico del programa y la suspensión momentánea de la prueba, ya que la atleta tuvo que ser trasladada en ambulancia para una evaluación más profunda, mientras Antonio Rosique y los demás atletas se mostraron conmocionados y a la espera de un diagnóstico oficial que permita conocer su estado de salud.