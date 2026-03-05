“Ya se extraña a la familia”: Villaluz conmueve a Exatlón México al revelar su mayor motivación
La competencia también tiene momentos emocionales. Villaluz se sincera en Exatlón México y revela cuánto extraña a sus hijos tras más de medio año lejos de casa.
Villaluz vivió un momento emotivo en Exatlón México al reconocer que tras más de medio año lejos de casa comienza a extrañar profundamente a su familia y a sus hijos. Jazmín acompañó sus palabras y destacó que la familia se convierte en la mayor motivación para resistir y seguir compitiendo.