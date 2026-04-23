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Exatlón México | Mejores Momentos | Fuerte enfrentamiento entre Mono y Leo sacude a Exatlón México

La tensión crece mientras Leo muestra desgaste y su equipo interviene para mantenerlo enfocado.

Un intenso momento se vivió en Exatlón México con el fuerte enfrentamiento entre Mono y Leo. La presión de la competencia comienza a pasar factura, y Leo dejó ver señales de cansancio tras una serie de exigentes circuitos. Ante esta situación, el Equipo Azul no dudó en respaldarlo, interviniendo para calmar la tensión y ayudarlo a mantenerse concentrado en el objetivo.

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