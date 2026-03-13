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Exatlón México | Programa Completo | Rojos toman impulso y Azules enfrentan máxima presión rumbo a la eliminación

La lucha por la supervivencia eleva la tensión en Exatlón México con un Azul en riesgo y Rojos que recuperan confianza.

La semana 24 de Exatlón México intensificó la lucha por la permanencia. Mientras los Rojos celebraron un marcador favorable que levantó su ánimo, los Azules enfrentan mayor presión tras colocar a uno de sus integrantes en riesgo de eliminación. El encierro, el cansancio y la estrategia marcan el rumbo de la competencia.

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