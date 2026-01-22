Exatlón México | Programa Completo | Triunfos Rojos, Duelo brutal y pelea en La Villa 360

Exatlón México este 22 de enero de 2026 estuvo marcado por el Juego por el Beneficio y defendieron La Villa 360, mientras Antonio Rosique lanzó una advertencia previa y anunció el circuito más extremo de la temporada, en contraste con la frustración del equipo Azul, que vio cómo la diferencia de apenas ocho puntos y los roces verbales entre atletas encendieron la tensión, todo mientras los Rojos disfrutaron una experiencia de descanso que podría marcar la diferencia en el rendimiento rumbo a las siguientes competencias.