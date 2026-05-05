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Cristián de la Fuente, furioso porque no ha podido recuperar su moto robada. “Nadie hace nada”

“Ni me hablen de la moto”, dice Cristián de la Fuente a Venga La Alegría. Está resignado porque el proceso legal del robo que sufrió no se ha resuelto.

Cristián de la Fuente reveló a Venga La Alegría que, aunque él ya cumplió con todo el proceso legal para recuperar su moto robada, ya se resignó a que podría no recuperarla. Aseguró que el responsable ya está preso y se sabe a quién le vendió el vehículo.

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