Cristián de la Fuente, furioso porque no ha podido recuperar su moto robada. “Nadie hace nada”
“Ni me hablen de la moto”, dice Cristián de la Fuente a Venga La Alegría. Está resignado porque el proceso legal del robo que sufrió no se ha resuelto.
Cristián de la Fuente reveló a Venga La Alegría que, aunque él ya cumplió con todo el proceso legal para recuperar su moto robada, ya se resignó a que podría no recuperarla. Aseguró que el responsable ya está preso y se sabe a quién le vendió el vehículo.