Despedimos a Eduardo Lamazón, una eminencia en la Casa del Boxeo de TV Azteca, Descanse en Paz

Por medio de redes sociales, la familia de Eduardo Lamazón envió un profundo mensaje de despedida para amigos, colegas y fanáticos: ''Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. La familia de Venga La Alegría lamenta el sensible fallecimiento del comentarista de La Casa del Boxeo de TV Azteca, Descanse en Paz.