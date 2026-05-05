Despedimos a Eduardo Lamazón, una eminencia en la Casa del Boxeo de TV Azteca, Descanse en Paz
Lamentablemente, el día de ayer se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Eduardo Lamazón, uno de los comentaristas más importantes en la historia de México.
Por medio de redes sociales, la familia de Eduardo Lamazón envió un profundo mensaje de despedida para amigos, colegas y fanáticos: ''Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. La familia de Venga La Alegría lamenta el sensible fallecimiento del comentarista de La Casa del Boxeo de TV Azteca, Descanse en Paz.