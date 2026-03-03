Exatlón México | Programa Completo | Power Token y Batalla Colosal: Así se vivió la intensa semana 23 de la novena temporada

La semana 23 de Exatlón México arrancó con tensión, donde Jazmín reconoció su esfuerzo mientras Natali y Evelyn destacaron la importancia de ganar; después, Rosique presentó el Power Token en la etapa de acumulación y riqueza, que se disputó en la rama femenil; más tarde, Mati celebró ser la primera mujer en acumular riqueza y finalmente se anunció una Batalla Colosal a ocho puntos por una experiencia internacional fuera del programa.

