Exatlón México| Programa Completo | La novena temporada cierra el año con drama, remontadas y una batalla colosal

Exatlón México vivió un programa intenso de principio a fin, marcado por la presión del cierre de año y decisiones que cambiaron el rumbo de la competencia, comenzando con un Duelo de los Enigmas donde El Equipo Azul logró darle la vuelta al marcador pese a que los Rojos habían iniciado con ventaja, seguido de una Batalla por la Medalla femenil en la que las atletas demostraron que la adaptación fue clave en el último día del año, mientras los Rojos lograron romper su mala racha con una victoria importante que incluyó una medalla transferible y una estrategia que impidió el ingreso de Katia, en contraste con los Azules que celebraron momentos clave y mantuvieron la presión; el programa avanzó entre emociones encontradas, reflexiones de los atletas sobre los errores cometidos, advertencias de Antonio Rosique sobre la importancia de vivir cada experiencia al máximo.