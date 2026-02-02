inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Draft Femenil | Del tochito a los circuitos: Angélica López promete intensidad y entrega total

Con solo 19 años y una sólida base deportiva, Angélica López llega a Exatlón México decidida a enfrentar sus miedos y demostrar que nació para los retos.

Angélica López llega a Exatlón México con nervios, pero también con una sólida formación deportiva, ya que desde los 15 años practica tochito y ha competido en distintos estados, por lo que asegura que los retos y la exigencia del reality deportivo más demandante la motiva a darlo todo en cada circuito.

