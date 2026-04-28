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Mono Osuna gana el último Power Token en Exatlón México y lanza mensaje a fans

El atleta rojo celebra su triunfo y comparte su emoción con los fans.

Mono Osuna, pilar del equipo rojo, se convirtió en el último ganador del Power Token en la novena temporada de Exatlón México. Tras su victoria, expresó su emoción y agradeció el apoyo recibido por parte de los fans. Ahora, el atleta enfrenta la expectativa de decidir en qué utilizará su premio, mientras la competencia entra en su etapa más decisiva.

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