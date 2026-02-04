Exatlón México | Samanta rompe el silencio y revela qué es lo que más se odia de vivir en La Barraca Metálica

La experiencia dentro de Exatlón México no solo se define por lo que se hace en los circuitos, sino también por las condiciones con las que se viven los atletas después del desgaste de los circuitos, como lo señaló recientemente Samanta, quien durante una charla con Chicken y Diana decidió romper el silencio y revelar qué es lo que más odia de pasar las noches dentro de La Barraca Metálica.

Ahora lee: Entre nervios y orgullo: Así se vive desde casa el debut de una María María Cázares durante el Draft Femenil

¿Qué dijo Samanta para sobrevivir dentro de La Barraca Metálica?

Durante la entrevista, Chicken preguntó de manera directa: “¿Qué es lo feo de ahí?”. Samanta fue contundente al mencionar que para ella, lo peor de pasar las noches dentro de La Barraca Metálica fue el agua fría, ya que aseguró que nunca había agua caliente para bañarse, lo que significaba un gran problema cuando los atletas llegan agotados después de cada entrenamiento.

La atleta del Equipo Rojo señaló que esta situación no solo es incómoda, sino que puede afectar el descanso y, por lo tanto, la recuperación física y mental, especialmente dentro de una etapa tan avanzada como la que vive actualmente la novena temporada de Exatlón México. Del mismo modo, Samata señaló que existen otros contratiempos como el colchón, el cual también afecta el descanso.

No obstante, Samanta también señaló que no a todos les afectaba igual, pues comentó que compañeras como Karol o Jazmin no tenían problemas al bañarse con agua fría.

¿Cómo afecta a los atletas un mal descanso?

Dentro de la conversación, Samanta comparó su situación con la de competidores de alto rendimiento fuera de Exatlón México, al señalar que algunos atletas no sufren este tipo de problemas, ya que sus disciplinas los obligan a enfrentarse a situaciones límite como el agua fría en albercas o recuperaciones físicas controladas. Con estas confesiones, Samanta dejó en claro que en Exatlón México, la verdadera batalla también se vive fuera del circuito.