Alarma en Exatlón México: la fuerte caída de Humberto detiene la competencia

Durante el duelo entre Humberto y Alejandro, el atleta del Equipo Rojo sufrió una fuerte caída que encendió las alarmas en Exatlón México. Antonio Rosique advirtió que Humberto no se encontraba en buenas condiciones tras lesionarse la rodilla. La prueba se detuvo de inmediato para permitir el ingreso de los servicios médicos.