Exatlón México | Programa Completo | Noche intensa en la semana 19: Villa 360, Draft Femenil y tensión al límite tras el accidente de Humberto

Los Azules defendieron con carácter La Villa 360 y reconocieron que el llamado de atención de Doris marcó un antes y un después en su rendimiento, mientras la derrota Roja dejó tensión bajo la lluvia. La semana 19 arrancó con el Draft Femenil, donde cuatro aspirantes continuaron su lucha por un lugar en la décima temporada. El Duelo de los Enigmas elevó la intensidad con premios pensados para relajar el ambiente, aunque una caída inesperada volvió a encender la preocupación entre los atletas.