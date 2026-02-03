inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Avance | La contienda se sale de control: Doris revela ruptura en Rojos, Mono vs Alejandro llega al contacto y Mati rompe en llanto

El drama explota y la competencia deja de ser solo deportiva dentro de la novena temporada de Exatlón México

El avance de Exatlón México encendió las alarmas luego de que Doris revelara una fractura interna relacionada con Jazmín dentro del equipo Rojo. La presión de la temporada colapsó emocionalmente a Mati, mientras Rosique adelantó un premio que podría cambiarlo todo. Pero lo más fuerte fue el momento donde Doris interviene en una pelea entre Mono y Alejandro ¿Qué llegó al contacto físico?

