Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | Mujeres en riesgo tras anuncio de La Segunda Serie por La Supervivencia dentro de la semana 28
La segunda serie por La Supervivencia aumenta la presión dentro de la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México.
La tensión aumenta en Exatlón México con la llegada de La Segunda serie por La Supervivencia. Tras la victoria Azul en el primer enfrentamiento, la presión recae en El Equipo Rojo, que deberá reaccionar para evitar complicaciones. El anuncio también advierte que las mujeres podrían encontrarse en riesgo en esta etapa decisiva.