Exatlón México: Katia conquista la medalla femenil y advierte que el Azul va con todo contra las Rojas
Katia brilló en el circuito y se quedó con la medalla femenil de la semana 24, asegurando una ventaja clave para el Equipo Azul.
Katia se convirtió en la ganadora de la medalla femenil de la semana 24 en Exatlón México, asegurando una ventaja importante para El Equipo Azul. Tras su victoria, agradeció el apoyo del público y aseguró que fue un día especial, destacando que la medalla se queda en la familia azul y que lucharán con todo para imponerse ante el Equipo Rojo.