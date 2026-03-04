Humberto conquista el Power Token en Exatlón México y comienza a acumular riqueza en la competencia
En Exatlón México, Humberto logró una victoria clave al ganar el Power Token, premio que le permitirá comenzar a acumular riqueza dentro de la competencia. El atleta Rojo se llevó el triunfo tras imponerse en una intensa final frente a dos compañeros, celebrando un logro que podría impactar su futuro.