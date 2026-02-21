¿Benyamin ya se quiere casar? El atleta rojo revela sus planes tras Exatlón México

La convivencia fuera de los circuitos también da de qué hablar dentro de la novena temporada de Exatlón México, y fue durante uno de estos momentos que los atletas del Equipo Rojo comenzaron a decretar aquello que les gustaría que la competencia ofreciera como regalo. Entre risas y bromas, algunos sugieren que equipo deportivo o utensilios de cocina; la sorpresa llegó cuando Benyamin advirtió que a él le gustaría recibir una cocina, pues regresando de la competencia planea casarse.

El atleta rojo aseguró que a él le gustaría ganar… ¡Una cocina!

Benyamin sorprendió a todos advirtiendo que, regresando, buscaría con quién casarse. La confesión tomó por sorpresa a todos los integrantes de la escuadra Roja, quienes comenzaron de inmediato las burlas, algunos incluso señalando entre risas que Karol sería la afortunada, provocando aún más emociones a pesar de que el joven atleta aclaró que solo se trata de una amiga.

Las bromas del Equipo Rojo no se hicieron esperar

Para El Equipo Rojo, este momento fue la oportunidad perfecta para relajar al ambiente, pues entre risas, le aconsejaron a Benyamin que primero aprendiera a lavar su ropa antes de pensar en el matrimonio, e incluso señalaron con quién sería la boda si, hasta donde se sabe, el sonorense no tiene pareja oficial.

Ante los comentarios y risas, Benyamin señaló que, a pesar de que algunos de sus compañeros ya superaron los treinta años y aún no se han casado, sienten envidia de que él les ganara en casarse en cuanto regrese de la novena temporada.

“Mono es el único que puede aconsejarme”

En medio de la conversación y las risas, Benyamin comentó frente a cámara que, de los presentes en ese momento, como Mono, podría darle consejos sobre la vida, pues advirtió que él ya está casado y con familia.

Más allá de la competencia y la exigencia de Exatlón México

Es gracias a momentos como este que se humaniza a los atletas, pues dentro de una contienda como lo es Exatlón México, y en medio de la intensidad de los circuitos, también hay espacio para la convivencia y las confesiones inesperadas. Hasta ahora todo ha quedado entre risas y especulaciones, pero lo cierto es que Benyamin dejó en claro que, dentro de sus planes a futuro inmediato, el matrimonio sí está contemplado.