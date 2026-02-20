¿Quién gana el minigame en Exatlón México? Rojos o Azules se enfrentan en El Duelo por La Ventaja

Esta noche Exatlón México entra en una fase determinante, pues hoy 20 de febrero del 2026, los Rojos y los Azules se disputarán una ventaja determinante que podría cambiar para siempre la dinámica de los equipos o incluso la de la temporada entera.

Cabe mencionar que ambas escuadras llegan con tensión acumulada tras largas jornadas intensas y resultados que han dividido con cada punto a las escuadras, por lo que la victoria de esta noche podría ser más que un golpe al orgullo del rival.

El Duelo por La Ventaja en Exatlón México

Para los fans de la novena temporada de Exatlón México, cualquier punto se reconoce, pero sin duda aquellos que involucran premios o ventajas marcan la diferencia, pues estos no solo se presentan como una oportunidad de ganar algún reconocimiento, sino de dar un fuerte golpe al ánimo del equipo rival.

Rojos vs. Azules: ¿Quién llega mejor al minigame hoy?

Por un lado, El Equipo Rojo ha demostrado una fuerte garra deportiva a pesar de la mala racha que ha venido cargando semana tras semana. No obstante, en los últimos encuentros los Rojos han dejado en claro que, no importa la recompensa, cada punto se pelea hasta el final.

Del otro lado, El Equipo Azul sabe que las buenas rachas le juegan en contra, por lo que la concentración de todos sus atletas será indispensable para la contienda de esta noche, más aún si se toma en cuenta la gran avalancha de emociones a las que se han enfrentado en los últimos días.

¿Por qué El Duelo por La Ventaja puede cambiar el rumbo de la temporada?

A medida que las semanas pasan, la recta final se hace más presente y ganar cada punto no solo es una oportunidad estratégica, también impacta en la confianza del equipo y en la dinámica interna de la novena temporada.

Este 20 de febrero del 2026, tanto El Equipo Azul como El Equipo Rojo no solo pelean un premio, sino que se disputan el control emocional y competitivo frente a los duelos que definirán qué escuadra pondrá en riesgo a uno de los suyos en el domingo de eliminaciones. No te pierdas ni un punto de la novena temporada de Exatlón México por Azteca UNO.