¿Cuál es el apodo de Paulette Gallardo de Exatlón México y por qué le dicen así?

A lo largo de las temporadas de Exatlón México, varios atletas han recibido apodos que terminan por convertirse en parte de su identidad dentro y fuera de los circuitos. Algunos de estos nombres surgen de cualidades físicas, rasgos de personalidad o incluso por detalles simbólicos que conectan con su historia. Entre los apodos más memorables se encuentra el de Paulette Gallardo, una atleta que se ganó el cariño del público, y cuyo su apodo tiene una carga especial que va más allá del simple juego o la estrategia deportiva.

¿Cuál es el apodo de Paulette Gallardo en Exatlón México?

Durante su participación en Exatlón México, Paulette Gallardo fue bautizada como “Toro Miura”, un apodo que adoptó con orgullo desde que se lo asignaron. Lejos de ser una elección arbitraria, su sobrenombre tiene un trasfondo emocional y simbólico que ella misma, sin saberlo, ayudó a construir junto con la producción y sus compañeros.

El nombre proviene de la reconocida raza de toros bravos españoles, los Miura, conocidos por su fuerza, resistencia y dificultad para ser dominados. Paulette, en un video en sus redes sociales, explicó que ella misma es del signo Tauro, tiene un toro tatuado y siempre se ha identificado con las cualidades de este animal: nobleza, pasión y carácter firme. Además, Antonio Rosique también hizo referencia a que el nombre “Miura” es utilizado por la marca de autos Lamborghini, como explicó cuando le dio el apodo. El apodo refleja más que fuerza competitiva, también su temperamento en los momentos clave del programa.

¿Por qué Paulette Gallardo se sintió identificada con su apodo?

Para Paulette, recibir un apodo en Exatlón México no fue un detalle menor. Considera que es un privilegio que no todos los atletas logran y que representa el reconocimiento a su entrega y compromiso dentro del reality. Para ella, recibir este sobrenombre fue uno de los logros más significativos de su participación en el reality. El hecho de que su sobrenombre naciera de su propia historia personal y de su actitud en los circuitos le dio aún más valor.

Breve biografía de Paulette Gallardo

Originaria de Baja California Sur, Paulette Gallardo es futbolista profesional y ha destacado por su fuerza física, mentalidad competitiva y autenticidad. Ha jugado en la Liga MX Femenil y su carrera deportiva la llevó a destacarse también en disciplinas de alto rendimiento. Más allá del deporte, es una figura que promueve el orgullo por la identidad personal y el amor propio, por lo que es referente para muchas jóvenes atletas.

Paulette debutó en Exatlón México durante la séptima temporada, donde rápidamente conectó con la audiencia por su estilo aguerrido y su energía en los circuitos. Su desempeño la llevó a participar también en la edición All Star, donde enfrentó a competidores de gran trayectoria. En cada participación, dejó claro que más allá del resultado, su objetivo era formar parte de la historia del programa, y lo consiguió.