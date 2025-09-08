Paullette Gallardo y Gloria Murillo se conocieron en las playas de Exatlón México

Entre competencias, circuitos y pruebas extremas, Exatlón México ha sido testigo tanto de rivalidades deportivas como de historias que van más allá del deporte. Uno de los vínculos que surgieron para dar paso a un romance en la historia reciente del reality es el que protagonizan Paulette Gallardo y Gloria Murillo, dos atletas que transformaron su amistad en una relación sentimental que captó la atención del público.

¿Cómo inició la relación entre Paulette Gallardo y Gloria Murillo?

El inicio de la historia entre Paulette Gallardo, conocida como “Toro Miura”, y Gloria Murillo, se dio en la séptima temporada de Exatlón México. Ambas atletas formaron parte del equipo rojo, aunque en distintos momentos. Paulette ingresó desde el inicio de la temporada, mientras que Gloria llegó más tarde como refuerzo para el equipo, tras una lesión de la atleta Diana Laura Núñez.

Fue a través de esta convivencia diaria donde ambas desarrollaron una fuerte amistad. Mientras avanzaba la temporada, su química se hizo cada vez más notoria, aunque en el entorno competitivo no pasó de una relación amistosa. Sin embargo, una vez fuera del programa, la convivencia continuó y su vínculo creció hasta consolidarse como una pareja sentimental.

Ambas han compartido en diversas ocasiones que su relación no comenzó durante el reality, ya que estaban totalmente enfocadas en la competencia y, en el caso de Gloria, atravesaba un proceso de separación. Lo que comenzó como una amistad se fortaleció cuando compartieron confidencias y vivencias personales. Esa cercanía permitió que, tras concluir el programa, consideraran la posibilidad de iniciar una relación más allá de la amistad.

Paulette fue clara desde el inicio al expresar que no quería interferir en una situación sentimental complicada. De hecho, antes de dar el siguiente paso, esperó a que Gloria concluyera su separación formal para evitar cualquier malentendido. Hasta entonces, con libertad y claridad, comenzaron a salir como pareja.

¿Quién es Paulette Gallardo?

Conocida también como “Toro Miura”, Paulette Gallardo es una atleta reconocida por su fuerza física, entrega y estilo competitivo. Su paso por la séptima temporada de Exatlón México fue su primera participación, y rápidamente se ganó el respeto del público. Su vínculo con Gloria Murillo fue una de las conexiones humanas más comentadas de esa edición.

¿Qué participación tuvo Gloria Murillo en Exatlón México?

Gloria Murillo ya había participado en la primera temporada de Exatlón México (2017) como parte del equipo de Famosos. En su regreso como refuerzo en la séptima edición, demostró la misma energía que la caracterizó desde sus inicios, aunque esta vez también vivió una experiencia más personal al formar parte de una de las relaciones más visibles surgidas dentro del programa.

Ambas atletas, además de destacar en el deporte, dejaron claro que Exatlón también puede ser un espacio donde nacen conexiones reales y significativas.