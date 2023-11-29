Mujer descubre que esposo era infiel con su papá y los exhibe en Facebook

El caso de la brasileña Camila Oliveira no solo se ha viralizado, sino que recuerda a los cibernautas que hay de historias a historias cuando se habla de triángulos amorosos. Con una edad de 25 años, se ha convertido en la protagonista de las notas que citan que una mujer descubre que esposo era infiel con su papá.

Según trasciende en diferentes medios de información, el drama comenzaría luego de percatarse que su esposo y su papá de 45 años tenían comportamientos extraños. Así que, decidida a comprender mejor lo que sucedía entre ellos, revisó el celular de su padre y para su sorpresa, encontraría chats y contenido íntimo que comprobaban la infidelidad.

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Posteriormente, dolida y molesta, tomaría la decisión de exhibirlos en su cuenta de Facebook. No conforme con esto, quien va implícita en la oración “mujer descubre que esposo era infiel con su papá”, continuaría con su venganza al relatar la historia con todo y pruebas en el chat vecinal. Así mismo, imprimiría algunas de las conversaciones para luego pegarlas por la colonia donde vivían.

🇧🇷 El chisme que caurtiva las RRSS fofoca ¿Infierno en familia en #Brasil? Mujer descubre q su esposo y su padre son amantes. Los personajes de esta historia son :Juninho Virgilio (25 años), Camila Oliveira (25 años), Edielson Oliveira (44 años)

Esta historia tiene elementos de pic.twitter.com/TbUiE1R4ic — Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleano) November 25, 2023

Sin embargo, el padre de Camila luego de ser expuesto en Facebook, fue hasta el domicilio de su hija y yerno para quemar su auto. Más adelante, los vecinos se acercaron muy molestos para detener al hombre. Además, según la prensa brasileña, al cabo de un rato acudiría también la policía.

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¿Cuál es la reacción de los usuarios sobre la mujer que exhibió a su esposo y papá en Facebook?

Eles saindo do motel Especiali pic.twitter.com/XpZGnnHrYv — Renyelw (@revoltadissimu) November 22, 2023

A pesar de que esta nota en torno a que una mujer descubre que esposo era infiel con su papá tendría lugar en Brasil, ciertamente ha saltado a diferentes plataformas y medios digitales extranjeros. En particular, algunos usuarios se dieron a la tarea de publicar más pruebas fuera de Facebook. Por ejemplo, en la red social “X”, antes llamada Twitter. Naturalmente, son muchos los que muestran su apoyo a Camila Oliveira.

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