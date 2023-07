VIRAL: Juez cancela boda por broma de la novia.

El sentido del humor nunca debe perderse; sin embargo, hay personas que definitivamente no siempre están de humor para aguantar las bromas de los demás y menos en una boda, tal es el caso de un juez del Registro Civil que se negó a casar a una pareja por una pequeña broma de la novia.

Casarse es uno de los más grandes sueños de las mujeres, aunque no de todas, pues hay algunas a las que no les hace ni tantita ilusión y tampoco forma parte de sus prioridades, pero no es el caso de la novia que decidió hacerle una broma a su prometido el día de su boda.

¿Cuál fue la broma de la novia? El caso de una pareja que estaba por casarse se hizo viral en redes sociales gracias a una broma de la novia en cuestión. La joven acudió con su amado al Registro Civil para formalizar su matrimonio ante la ley.





No obstante, una pequeña broma le salió bastante cara a la novia pues le costó la cancelación de su boda, así como lo leen, ya que el juez encargado de oficiar la unión se molestó por la actitud de la mujer, y de paso la mandó a agendar otra fecha con su secretaria.

¿Cómo sucedieron los hechos?

En el video que circula en redes sociales se puede ver a la pareja acompañada por sus invitados en las inmediaciones del Registro Civil. La novia, de nombre Mirian, luce bastante nerviosa y decidió romper el hielo precisamente cuando el juez le preguntó si era libre y expresa su voluntad para casarse.

Entre risas, la joven respondió que “no”, y tanto los asistentes como el novio no dudaron en soltar la carcajada ante la ocurrente contestación de ella. Sin embargo, al juez del Registro Civil no le causó nada de gracia su respuesta.

“No puede, no puede bromear. No tiene disculpa. Infelizmente hoy no podremos realizar la ceremonia”, dijo el juez visiblemente molesto. Posteriormente, la mujer se disculpó y dijo que la habían traicionado los nervios pero de poco y nada le sirvieron sus excusas.

“Pueden hablar con la secretaria y agendar otra fecha”, agregó el juez mientras los invitados estaban atónitos por lo que estaba ocurriendo. De igual forma, la pareja se mostró desconcertada por la actitud del juez.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El video se hizo viral y generó todo tipo de reacciones en TikTok, donde algunos usuarios tacharon al juez de exagerado. “Cuando les conviene son estrictos con la ley”, “Ojalá y así respetarán las autoridades todos los artículos”, “Ahora sí aplican las leyes, sólo cuando les conviene”.

Aunque hubo otros que bromearon con lo sucedido: “El juez le arruinó la fiesta a todos”, “Cuando la vida te da otra oportunidad”, “Que el novio capte las señales de la vida”.