VIRAL: Mujer lanza excremento a su ex en plena boda

Las redes sociales no dejan de sorprendernos ni de regalarnos historias increíbles y chuscas como la que hace unos días se hizo viral y, es que una mujer cobró venganza y lo hizo ni más ni menos que en plena boda al lanzarle excremento a su ex.

¿La mujer le arrojó excremento a su ex?

El video que se viralizó en redes sociales muestra el momento justo en que una mujer se venga de su ex, quien se estaba casando con su nueva pareja. En el clip se aprecia como la pareja va caminando hacia afuera de la iglesia luego de la ceremonia religiosa, cuando de pronto la mujer les lanza excremento y aceite.

La mujer en cuestión bañó por completo a los recién casados de excremento y aceite, así como a algunos de los invitados que se encontraban detrás de la pareja. La novia llevaba un hermoso vestido blanco y el novio un traje hecho a la medida, no obstante, sus prendas quedaron manchadas con excremento y aceite, incluso el desagradable material llegó a sus bocas.

¿Por qué le lanzó excremento a su ex? De acuerdo con el programa Al Rojo Vivo, todo se trató de una venganza de la expareja del recién casado; sin embargo, no se revelaron más detalles ni el por qué la mujer cometió tan asqueroso acto contra la pareja.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El hecho generó infinidad de reacciones y opiniones divididas en redes sociales. Por un lado, algunas personas criticaron la actitud de la mujer que realizó el acto, mientras que algunas aseguraron que algo malo debió haberle hecho el novio.

“Hay que entender que cuando ya no te quiere, ya no hay nada que hacer”, “Wow, qué buena venganza”, “Bien hecho”, “Qué buena puntería”, “La dejaron por cag…”, “Qué feo que no lo supera”, “Qué mala onda”, “Bien merecido lo tenían”, fueron solo algunos de los comentarios de los internautas.