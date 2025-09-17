Canelo Álvarez tiene estas lujosas propiedades en México y la derrota contra Crawford no le sabe mal

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no tuvo la pelea contra Terence Crawford que esperaba. Lo vimos caer, lo vimos resentirse y, por un instante, todos pensamos: “¿y ahora qué?”. Pero si algo caracteriza al boxeador mexicano —además de la fuerza en sus puños— es su memoria. Él sabe perfectamente de dónde viene, lo que ha peleado, lo que ha perdido… y todo lo que ha ganado.

Por eso, aunque los titulares digan que esta derrota le dolió, la realidad es que el Canelo sigue siendo Canelo. Un tipo que no solo supo brillar arriba del ring, sino también hacer negocios, invertir, crecer y proteger su lugar como uno de los deportistas más importantes de México. Prueba de ello, son sus propiedades y mansiones lujosas.

¿Cómo es la mansión del Canelo Álvarez en Guadalajara?

Entre 2013 y 2014, el Canelo compró una mansión en Guadalajara que parece sacada de una serie de streaming. Más de 4 mil metros cuadrados, una terraza enorme donde caben 200 personas, un cuarto de póker, salón de juegos y dos casas extra para los invitados. ¿Para qué tanta cosa? Para lo que quiera. Se lo ganó.

Ahí mismo tiene una colección de autos que solo se puede describir como brutal: Ferrari, Rolls-Royce, Shelby, Lamborghini, Mustang, varias motocicletas. Si uno pensaba que el lujo no era lo suyo, es porque no ha visto este lugar.

La propiedad se puso en venta en 2022 por 29 millones de pesos. Nadie ha confirmado si se vendió o no, pero con o sin comprador, esa casa ya fue parte de su historia.

(YOUTUBE) Estos son algunos de los autos de “El Canelo” Álvarez.

El rancho de lujo del Canelo en SanDiego: así es por dentro

Aparte de Guadalajara, Canelo también ha tenido un rancho en San Diego, California, que compró por 5.8 millones de dólares. Este lugar es otra joya: seis recámaras, spa, jardín, alberca con cascada, horno para pizza, sala de cine y espacio para visitas. Básicamente, un lugar para desconectarse del mundo.

(ESPECIAL/Realtor) Así es la casa del Canelo en San Diego.

En 2015 se puso a la venta en 6.4 millones de dólares, pero nunca se confirmó si lo vendió. Lo que sí es cierto es que, tanto en México como fuera, Canelo ha sabido elegir dónde vivir… y cómo vivir.

¿Cuánto dinero ha ganado Canelo Álvarez y en qué lo invierte?

Durante una entrevista con Graham Bensinger, Canelo reveló que sus inversiones en bienes raíces le dan entre 4 y 5 millones de dólares cada tres meses. Sí, cada tres meses. Lo dijo sin alardear, con esa seguridad de quien ya entendió que la fama pasa, pero el patrimonio queda.

Hoy su fortuna, según el portal Celebrity Net Worth, ronda los 180 millones de dólares, pero más allá de las cifras, lo que impresiona es su visión. Porque no todos los deportistas saben convertir sus triunfos en estabilidad a largo plazo.

Canelo perdió… pero no se cayó

Perder contra Crawford fue un golpe duro, sí. Pero ni lo borró, ni lo rompió. Canelo sabe que el boxeo da y quita, que la vida cambia, y que su nombre ya quedó grabado.

Puede que hoy no tenga el cinturón, pero tiene algo que vale más: la tranquilidad de haberlo dado todo, de haberse hecho a sí mismo… y de seguir de pie.