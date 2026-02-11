Emilio ROMPE EL SILENCIO y revela todo sobre la fractura del Equipo Rojo dentro de la novena temporada de Exatlón México

En entrevista dentro de El Otro Lado de Los Realities, Emilio rompió el silencio y soltó lo que para muchos es una de las declaraciones más contundentes sobre la actual crisis que afecta al Equipo Rojo dentro de Exatlón México, confirmando no solo que la fractura interna es un hecho, sino también señalando a los pilares como la fuente de los problemas: “La falta de liderazgo, empatía y trabajo colectivo estaría afectando directamente el rendimiento del equipo”.

Ante lo sucedido, Chicken fue contundente al señalar que las llamadas “leyendas” del Equipo Rojo no están ejerciendo su papel de liderazgo, advirtiendo que figuras como Humberto o Mono están más enfocados en la rivalidad que en guiar a los novatos. Además, señaló que Mati compite de manera individual y Paulette no ha encontrado su mejor momento anímicamente.

¿Qué dijo Emilio sobre la crisis del Equipo Rojo?

Durante la entrevista, Emilio confirmó que el tema se ha platicado de manera interna con Mono, quien, según el atleta, concluyó que se encuentra cansado de ciertos aspectos. Emilio expuso que la tensión viene tanto de los novatos como de los veteranos, remarcando que lo más grave es que nadie dentro de la escuadra tiene la intención real de crecer como equipo.

No obstante, dentro de la charla, Emilio señaló a Benyamin como el único de todo el equipo que se esforzaba, pues el novato entrena de manera constante, mientras el resto avanzaba por su cuenta sin una estrategia colectiva clara.

“Exatlón tiene varias caras”: La confesión que encendió la polémica

Al hablar de la temporada, Emilio expresó que Exatlón México es más que una contienda física; es una competencia psicológica y de manejo de egos, mencionando que una de sus “caras” más duras es el descubrir que hay quienes solo llegan para competir sin formar equipo.

¿Por qué el Equipo Azul se ve más fuerte?

Para finalizar y concordando con Emilio, Chiken advirtió que es debido a la unidad y el compañerismo que el Equipo Azul se ha mantenido más fuerte, pues advierte que al contrario de los Rojos, los Azules muestran compañerismo constante, logrando incluso que los novatos se empoderen en cada tiro.