Confirman que Imelda Tuñón tiene un nuevo novio: así lo habría revelado

Las miradas de los medios de prensa no se desprenden de Imelda Tuñón. Es que la actriz y cantante sigue siendo protagonistas de polémicas con la familia de su esposo fallecido, Julián Figueroa, aunque ahora parece que protagoniza una nueva historia de amor .

¿No se rinde? Mariana Seoane no pierde la esperanza de cantar temas inéditos de Juan Gabriel

En los últimos días, Imelda Tuñón se vio nuevamente envuelta en una polémica tras la filtración de un video y de un audio. En el primero se la observa autolesionándose mientras discute con Julián Figueroa, mientras que en el audio que le atribuyen se la escucha acusar a José Manuel Figueroa de haber abusado de su hermano.

Imelda Tuñón y más polémicas

Los videos que se viralizaron dieron pie a rumores que indican que la actriz intentaba acusar a Julián Figueroa de haberla violentado. Ante esto, Imelda Tuñón hizo alusión a que se trató de un ataque de pánico y acusó al esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, de haber sido quien filtró el video.

Pero nada terminó allí sino que en un audio se la escucha hacer mención al cantante José Manuel Figueroa sobre, supuestamente, un abuso que habría perpetrado contra su hermano. El músico no tardó en negar la acusación y en afirmar que acudirá a la Justicia en caso de ser necesario. Por su parte, Imelda Tuñón afirmó en un principio que el audio era una creación de Inteligencia Artificial.

¿Imelda Tuñón tiene novio?

La mirada atenta sobre sus redes sociales permitió descubrir que Imelda Tuñón compartía algunas postales que daban a entender de que había un nuevo amor a su lado. Un ramo de flores que le llegó alimentó aún más estas especulaciones y ahora se reveló hasta el nombre de quien sería su novio.

Jorge Baruch es el nombre del joven que aparentemente habría enamorado a Imelda Tuñón. Se trata de un joven que estudió Derecho Fiscal y Corporativo, y se desempeña también como cantante.

De acuerdo con lo que se observa en sus redes sociales, en muchos de sus posteos tiene likes y comentarios de Imelda Tuñón en los que le dice “Te quiero” y ante los cuales él responde con la misma frase. Al parecer, la actriz pasará el Día de San Valentín acompañada de un nuevo amor mientras aún enfrenta las polémicas con la familia de su fallecido esposo.