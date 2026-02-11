"¿Por qué no?": Sujeto se avienta con un paracaídas desde lo más alto de un hotel en Guadalajara, esto es lo que se sabe hasta ahora

En las últimas horas se ha hecho viral el caso de un sujeto que decidió lanzarse en paracaídas desde lo más alto de un hotel en la ciudad de Guadalajara, en lo que pareciera como un “acto extremo”, el cuál tendría grandes consecuencias para todos los relacionados directa e indirectamente.

De acuerdo con primeros reportes, el sujeto se habría aventado desde el piso 41 de uno de los hoteles más altos de Guadalajara, donde se encontraba un rooftop bar mismo que se ubica cerca de la Glorieta de los Caballo o también conocida como “Las Jícamas” y por si fuera poco, este decidió documentar su imprudente acto.

¿Qué se sabe sobre el hombre que se lanzó del hotel en Guadalajara?

En algunos videos difundidos en redes, se logró ver al sujeto viendo hacia el vacío mientras personal del hotel trataba de detenerlo a lo que se le comentó lo siguiente: “Señor, no se puede”, a lo que el sujeto decidido le responde: ¿“Por qué no? Es un salto”, para proceder a arrojarse desde lo más alto enfrente a la sorpresa de todos los presentes.

Tras haber tenido un aterrizaje exitoso, este escapó a bordo de una camioneta de la cuál se presume que ya lo esperaba, donde usuarios en redes han señalado que todo habría sido para generar contenido en redes sociales.

Un salto que termina en clausura

Tras estos hechos sucedidos el pasado martes 10 de febrero, autoridades de Guadalajara habrían colocado sellos de clausura a este rooftop bar debido a que encontraron poca efectividad en sus protocolos y medidas de protección respecto a este tipo de hechos, pues fue calificado como un acto irresponsable y que puso en peligro real a clientes, peatones y automovilistas.

“Este hecho no es un espectáculo: es una acción que puso en riesgo la vida de quien realizó el salto y de cientos de personas que transitan diariamente por la zona de La Estampida. Ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades. Desde el Gobierno de Guadalajara reiteramos el llamado a no realizar este tipo de conductas que ponen en peligro a todas y todos”, se lee en un comunicado por parte de las autoridades.

¿Quién es el sujeto que saltó del hotel en Guadalajara?

De momento se desconoce la identidad de quien realizó esta actividad calificada como irresponsable aunque se espera que en los próximos días salga mayor información sobre este sujeto, pues en algunos videos se logró apreciar la cámara que llevaba en su casco y de acuerdo con su escape, este hecho estuvo planeado para terminar en redes sociales presumiendo esta “hazaña”.